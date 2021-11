A cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos em um acidente de avião

A cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos nesta sexta-feira (5) em um acidente de avião, segundo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A cantora viajava para cumprir a agenda de shows quando o avião caiu em curso d’água próximo de acesso pela BR 474, na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste de Minas.⁣

Marília Mendonça começou a se destacar como compositora jovem, aos 12 anos de idade. Colecionava alguns dos maiores hits do Brasil, como “Infiel”, “Supera”, “Ciumeira” e “De quem é a Culpa”.⁣

Seu sucesso no sertanejo trouxe a Marília a fama de “rainha da sofrência”. Ela foi uma das precursoras do movimento “ “feminejo”, marcado pela ascensão das mulheres cantando o gênero que, até o início dos anos 2000, era predominantemente masculino.⁣

Live mais vista no mundo em 2020

Na quarentena, Marília fez um show virtual inesquecível. Sem banda, com instrumentos já gravados, ela usou só voz e violão e arrebatou o público em casa. Nos primeiros minutos da live, atraiu mais de três milhões de visualizações. Foi uma apresentação épica, e que ainda arrecadou doações para ajudar vítimas da crise no país com a pandemia.

Citada no ‘The New York Times’

O sucesso das lives feitas pelos sertanejos virou assunto para uma matéria publicada pelo jornal norte-americano “The New York Times”. E, no conteúdo, Marília ganhou destaque especial. A apresentação on-line da cantora atingiu um recorde mundial no YouTube ao alcançar a marca de 3,3 milhões de acessos simultâneos. Marília fez história!