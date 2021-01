A advogada Silmara Montes.

Silmara Montes -Uma profissional engajada em ações sociais voltadas à mulher .

Silmara possui mestrado em Psicologia Forense pela UTP-PR e pós-graduação em Gestão de Direito Empresarial pela FAE Business School-PR. Também possui graduação em Educação Física e pós-graduação em Fisiologia e Treinamento Desportivo pela PUC-PR. Além disso, é empresária e atuou por 20 anos como professora de ginástica da Academia AM3.

Atualmente, ela é líder do Comitê Combate à Violência Contra a Mulher do Grupo Mulheres do Brasil / Núcleo Curitiba. Silmara também é líder local do Projeto Justiceiras e membro da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero / OAB-PR, do Instituto Democracia e Liberdade / IDL e da Associação Comercial do Paraná.

Criado em 2013 por 40 executivas, o Grupo Mulheres do Brasil realiza parcerias e elabora planos de ação voltados à temas relacionados às mulheres. Baseando-se no ODS 5 da ONU, o grupo se define como uma rede política e suprapartidária, com mais de 47 mil mulheres voluntárias, de classes sociais e profissões variadas, distribuídos por 79 núcleos e comitês espalhados pelo Brasil e exterior.

A medida visa alcançar cada vez mais mulheres e engajá-las em transformações sociais por meio de seus variados comitês.

Silmara acredita que o momento é de união: “precisamos com urgência, obter mudanças de comportamento em nossa sociedade, trabalhando a visão da violência contra a Mulher no Brasil com ações concretas que empoderem as Mulheres”.

Com seu trabalho, Silmara contribui para a disseminação de ideias e práticas a respeito de temas sensíveis em nossa sociedade e por isso merece figurar entre os nossos Melhores do Ano.