A realidade da grande maioria dos espaços é mal planejada, organizada, prática e bonita, além de gerar manutenções onerosas. Além disso, causa efeitos psicológicos relevantes às pessoas que os utilizam, tanto para evoluir quando pra estagnar a própria vida. Durante a pandemia voltamos nossos olhares para a cura, e a cura é algo que depende de muitos fatores, sendo eles: físicos, emocionais, mentais e espirituais. Por isso refletir sobre o que fazemos, consumimos, sentimos e pensamos é importante.

Nesse sentido, o estúdio BELISAarquitetura que entrega um produto de extrema qualidade para seus clientes, e busca constantemente em melhorar os resultados sentidos pelos usuários, criou uma consultoria de Feng Shui, ciência milenar que faz parte da famosa e reconhecida Medicina Tradicional Chinesa, e funciona no tratamento energético dos espaços para melhorar a qualidade de vida.

Esta consultoria tem um valor de mercado bem acessível o que facilita a aquisição sem precisar comprar o projeto e ou a execução da obra, já que é entregue um planejamento estratégico com desenhos esquemáticos que revelam formas, posicionamento adequado dos ambientes e seu layout interno com esquadrias, móveis, objetos, como também o estudo de materiais, cores e iluminação, para o cliente atuar com autonomia e independência no básico e necessário para uma interação e usufruto mais interessantes no dia-dia.

O grande diferencial dessa consultoria é deixar o imóvel com a sua energia e com a sua cara. Fazemos as vontades do cliente, pois o foco está na sua saúde e nos seus sentimentos, já que cada pessoa é única.

Descubra os elementos fundamentais e seja realizado naquilo que é essencial! Venha experimentar essa descoberta pessoal, por meio do espaço em perfeita funcionalidade e estética, a qual será uma imensa realização em todos os setores de sua vida: trabalho, sucesso e realizações, prosperidade e dinheiro, afetiva, espiritual, família, amigos, criatividade e saúde.

Pedimos alguns dados pessoais e que o cliente responda a um questionário sobre qual material é o predominante da sua personalidade, também é necessário a planta baixa do imóvel (residencial ou negócio próprio), que pode ser um desenho a mão esquemático, caso não seja possível uma visita ao local, pedimos isso pro cliente, mas informamos todos os itens e o procedimento pra facilitar. Fotos ou vídeos dos ambientes são cruciais pra concluir o briefing.

Após o recebimento de tudo que for solicitado, inicia-se a análise de todo o material e alguns estudo e estratégias são realizados, e depois montar a apresentação final como todas as imagens e textos. Desenvolvemos uma planilha com todos os itens descritos e suas respectivas quantidades. A entrega ocorre em 2 (duas) semanas, com a apresentação do estudo e sua planilha. Entre em contato para de mais detalhes: (41) 999963160 e belisaarquitetura@gmail.com

Belisa Evangelista – arquiteta e urbanista

Belisa é criativa com uma visão de futuro expandida, além de experiência nos processos de projeto e obra, amante da vida que acredita em hábitos saudáveis geram experiências incríveis. Oferece muita energia, disposição e intensidade no que desenvolve e participa. Arquitetura é a principal ferramenta. Graduada a nove anos pela Universidade Positivo em Curitiba-PR, com especialização nas áreas de Lighting Design, Patrimônio Histórico e Restauro, Arquitetura Contemporânea, Arquitetura Modular, Bioclimática, Arquitetura Biofílica, Feng Shui e Pericia de Avaliação de Imóveis.

Seu objetivo de vida é ajudar o maior número de pessoas a terem experiências fantásticas pelo desfrute de espaços saudáveis, belos, interessantes, funcionais e harmoniosos, e com isso melhorar a qualidade de vida. Aprender e ensinar faz parte desta jornada fascinante de conhecer pessoas e realizar seus sonhos. Boa comunicação é o segrede de excelentes negócios.