MISS VIRTUAL CELEBRETY KIDS 2020

By Leandro Anthony

Data para a eleição Miss Virtual : 24 de Maio 2020

Regulamento e Informações necessárias :

1 – nome , data nascimento , idade , insta da criança, 1 texto de apresentação pequeno .

2 – Enviar uma foto em alta resolução para ser divulgada na página do insta @leandroanthony

3 – Enviar um vídeo feito pelo celular candidata ( exceto categoria BABY ) dizendo nome idade e porque quer ser a Miss Virtual Brasil Celebrety Kids 2020

4 – As fotos e vídeos será analisados pelo seleto grupo de Jurados nacionais e internacionais.

5 – será feita uma seleção onde no dia 24 de Maio de 2020 divulgaremos a vencedora de cada categoria .

Inscrição somente até dia 25 de Abril .

CATEGORIAS

BABY 01 a 03 anos

MIRIM 04 a 07 anos

INFANTIL 08 A 10 anos

PRÉ – TEEN 11 a 13 anos

PREMIAÇÃO CADA CATEGORIA :

☆ BELÍSSIMA FAIXA E COROA ( TÍTULO NACIONAL )

☆ PRESENTES PATROCINADORES

☆ A VENCEDORA DE CADA CATEGORIA TERÁ UMA MATÉRIA NA CONCEITUADA REVISTA VOI E NO SITE DO JORNAL FOLHA DO BATEL

www.jornalfolhadobatel.com.br

INSCRIÇÃO ATÉ DIA 25 DE ABRIL SOMENTE PELO WHATSAPP : 41 988126695